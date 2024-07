L’Informagiovani di Viadana alla ricerca di un volontario per il servizio civile

VIADANA – Il Comune di Viadana informa i giovani del territorio che è pubblico il bando di iscrizione alla Leva civica lombarda volontaria. Il servizio civile di regione Lombardia favorisce la partecipazione attiva dei giovani all’interno degli Enti del proprio territorio e si rivolge ai ragazzi tra i 18 e i 29 anni non compiuti residenti in Lombardia e rappresenta l’opportunità di svolgere un importante percorso di crescita umana e professionale. Ai giovani è riconosciuto un contributo economico mensile di euro 582,50 con un impegno di 25 ore settimanali, un percorso di formazione, l’attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze. Nel dettaglio il Comune di Viadana mette a disposizione una posizione di Leva civica volontaria da svolgersi dal 15 ottobre al 14 giugno 2025 a supporto delle attività dello Sportello Informagiovani. Per informazioni è possibile contattare gli uffici comunali o visitare il sito ufficiale del Comune di Viadana.