Calcio 1a Categoria – Gonzaga e Serenissima vanno in bianco e vedono allontanarsi il primo posto

Gonzaga Doveva essere la sfida che poteva valere il primo posto, con una delle due contendenti che si presentava in campo dalla capolista, ma al termine delle ostilità, lo 0-0 ha sancito il fatto che nessuna delle due è attualmente regina del campionato.

Finisce invece a reti bianche il derby tra Gonzaga e Serenissima. Un risultato sostanzialmente giusto per quanto visto in campo. Dopo in primo tempo con un paio di occasioni per parte, con Anoir Eddaoudi per gli ospiti (tiro fuori di poco) e Buzzi per gli aqulotti (colpo di testa ben parato da Mazza), la ripresa si dimostra maggiormente vivace. E’ ancora Anoir Eddaoudi, desideroso di vincere il derby familiare con il fratello Fattah (peraltro i due qualche anno fa erano stati compagni di squadra proprio con la maglia gonzaghese), capitano dei padroni di casa, a creare qualche grattacapo dalle parti del bravo Modena.

Ma l’occasione più ghiotta per cambiare il volto alla partita capita proprio sulla testa di Fattah, ruolo difensore, che però con la sua incornata non inquadra lo specchio: la palla sorvola di poco la traversa. Nel restante scampolo di partita le due compagini si affrontano caparbiamente, ma senza riuscire a trovare quell’acuto in grado di cambiare la domenica (e la classifica).

La Rapid United, dal canto suo, ringrazia e saluta, per il momento la compagnia. Però il campionato è ancora molto lungo, e le sorprese non sono finite.