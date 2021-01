OSTIGLIA – L’amministrazione comunale di Ostiglia informa i cittadini che, vista l’ordinanza del Ministro della Salute pubblicata il 23 gennaio scorso, per la quale la Lombardia è collocata in “zona arancione”, si dispone la riapertura, ripresa dell’attività di segretariato sociale immigrazione per la mattinata di domani mercoledì 27 gennaio 2021, dalle ore 9.30 alle 12.30, nella sede della Palazzina Mondadori .