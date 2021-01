A spasso col cane e positivi: denunciati

OSTIGLIA – hi ricorda i primi durissimi tempi del lockdown totale era una spesso l’unica occasione per uscire a prendersi una boccata d’aria. Nel frattempo l’emergenza sanitaria è ancora in corso, molte cose sono cambiate e altre invece restano immutate. Come – giustamente aggiungiamo noi – quella di restare in casa quando si risulta positivi al tampone.

Non è stato così per una coppia di coniugi di Ostiglia, pizzicati dai carabinieri durante le operazioni di pattuglia per controllare il rispetto delle normative anti-Covid. I due sono stati sorpresi mentre portavano a passeggio il proprio cane per le vie del paese e, da un rapido controllo dell’elenco messo a disposizione dalla Prefettura è emerso che i due, sottoposti a tampone lo scorso 20 gennaio, erano entrambi risultati positivi e quindi obbligati a quarantena fino al 3 febbraio giorno del secondo tampone. Per i due è così arrivata la denuncia.