Arriva il velox sulla Cremonese a Castellucchio

CASTELLUCCHIO Si annunciano tempi duri per gli amanti della velocità, per lo meno sul tratto della Cremonese che attraversa Castellucchio e la frazione di Ospitaletto. Il Comune infatti ha chiesto – e dovrebbe ottenere il via libera a breve – l’installazione di un autovelox fisso lungo la provinciale, nei pressi della frazione di Ospitaletto.

Proprio nel tratto che collega la zona nei pressi di San Michele in Bosco di Marcaria e Castellucchio, infatti, la provinciale è un rettilineo piuttosto lungo che potrebbe indurre molti a pigiare un po’ troppo sull’acceleratore. In realtà un po’ tutta la Cremonese fino a Bozzolo è costituita da tratti di strada rettilinei che potrebbero invogliare a correre decisamente troppo. E, proprio per evitare rischi e pericoli sia per chi si trova alla guida sia per gli eventuali passanti a piedi o su altri veicoli a motore, il Comune ha chiesto di poter installare un velox fisso nei pressi di Ospitaletto.

Tale soluzione, infatti, indurrà gli automobilisti a rallentare – onde evitare di trovarsi a pagare multe e perdere punti della patente – risparmiando pericoli e rischi per i pedoni, i ciclisti e le altre auto, oltre che per se stessi.

«Purtroppo anche in quel tratto – afferma il sindaco Romano Monicelli le auto tendono a correre troppo e non vogliamo che chi si trova lungo la Cremonese corra troppi rischi. Per questo abbiamo deciso di chiedere l’autorizzazione ad installare un autovelox fisso nei pressi di Ospitaletto. Nel giro di alcuni giorni dovrebbe arrivare la risposta».

Ma il velox fisso non è l’unico intervento che il Comune di Castelucchio ha in animo per la sicurezza lungo le strade del proprio territorio. Nel giro di pochi giorni infatti dovrebbe prendere il via anche l’installazione di un semaforo che verrà posizionato in centro a Castellucchio, in corrispondenza di piazza Vittoria. Nel giro di breve i lavori dovrebbero partire per poi concludersi nel giro di una ventina di giorni. Inizialmente era previsto in corrispondenza della chiesa.