Dietro la Madonna la “maria”: i carabinieri trovano una piantagione vicino a una cappella votiva

MOGLIA I carabinieri della Stazione di Moglia nella giornata di ieri hanno individuato un piantagione di marijuana in zona via Raffa di Moglia. Già nei giorni precedenti vi erano state diverse segnalazioni da automobilisti circa uno strano passaggio di persone all’imbrunire fra la vegetazione nei pressi della cappella votiva dedicata alla Vergine Maria: un apposito ed esteso servizio nella zona ha permesso di individuare l’esatto campo, ricavato fra i folti ed alti arbusti. A nulla evidentemente è valso lo sforzo di fantasia dei responsabili per individuare un simile luogo.

In atto tutte gli accertamenti necessari, al fine ora di individuare i responsabili, che dalla vendita delle prossime inflorescenze avrebbero ricavato diverse migliaia di euro.