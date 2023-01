Manutenzione strade e caditoie: appalto da 115mila euro

SUZZARA È stato affidato l’appalto per i lavori di manutenzione ordinaria delle strade cittadine e la pulizia delle caditoie stradali relativo al biennio 2023-2024: aggiudicato per 115mila euro circa su due anni, e riguarderà gran parte delle strade urbane ed extraurbane presenti nel territorio comunale.

Gli interventi sono volti alla salvaguardia dell’infrastruttura stradale esistente e delle relative pertinenze compresa la ripresa dei dissesti stradali localizzati, con eventuali riasfaltature localizzate qualora emergessero condizioni particolarmente critiche del manto stradale, la messa in quota dei chiusini per la sicurezza del transito di mezzi e pedoni, la sistemazione di cordonate, il ripristino di eventuali cedimenti gravanti sulla carreggiata o sulle banchine stradali.

Potranno, inoltre, essere effettuati interventi manutentivi puntuali e localizzati nei tratti di marciapiede più danneggiati. È prevista pure la manutenzione delle caditoie stradali per ridurre il rischio di allagamenti in occasione di forti precipitazioni. L’affidamento prevede anche interventi di messa in sicurezza e pronto intervento in caso di emergenze conseguenti, ad esempio, al verificarsi di intensi eventi meteorologici.