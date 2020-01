I cestisti del Dosolo in video con i ragazzi con disabilità

DOSOLO – Dopo il video uscito nel 2014 in cui si presentavano le divise de “Il Dosoloso”, cestisti in smoking con un iconico “outfit” da gioco ben presto copiato da molte altre realtà del basket, ora il team di Dosolo, che quest’anno festeggia i 10 anni dalla fondazione, torna con “La Trilogia”.

Per vedere l’ultimo video pubblicato su YouTube (il film completo uscirà tra il 10 e il 12 gennaio) è sufficiente cercare sulla piattaforma di video in streaming “Il Dosoloso”. Sport, basket, angeli e demoni ed una sfida con la morte: sono alcuni degli ingredienti condensati in “The greatest basketball fight”, episodio dalla durata di 3 minuti e mezzo uscito il 2 gennaio in cui i cestisti dosolesi sfidano la Nera Signora. Nel film, oltre agli atleti del Dosoloso, recitano anche ragazzi diversamente abili: «Oltre alla storia, è particolarmente significativa la speciale collaborazione che c’è stata con le cooperative “Il Ponte” di Sermide e “L’Incontro” di Viadana, che si occupano quotidianamente di assistere e migliorare la loro qualità di vita». L’ncontro tra la coop “Il Ponte” e “Il Dosoloso” è avvenuto durante la prima edizione della Minors Champions League, torneo promosso dal Csi di Mantova che ha raggruppato 16 squadre provenienti da Verona, Brescia, Reggio, Modena e Mantova: un connubio di sport e solidarietà finalizzato a realizzare una stanza multisensoriale di moderna generazione dove trattare i ragazzi con grave disabilità tramite la “terapia snoezelen”. «Riconoscendo la validità del progetto, si sono aggiunti in aiuto anche la squadra degli Stings di A2. Nel primo video del 2014, tra le tante sorprese, ricordiamo la collaborazione lampo con Gigi Datome, capitano degli Azzurri e all’epoca in Nba. In quest’ultima occasione vi è stata la partecipazione di Meo Sacchetti, tecnico della Nazionale Italiana, che ha posato con la divisa/smoking del team». (l.c.)