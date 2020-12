Lions Club Mantova Host distribuisce latte in polvere

MANTOVA Quando la solidarietà chiama il Lions Club Mantova Host è sempre pronto intervenire con vari progetti di ampio respiro che puntano ad aiutare persone di tutte le generazioni.

L’associazione presieduta da Gianni Chizzoni, infatti, dopo aver contribuito nei giorni scorsi a sostenere un’iniziativa benefica predisposta dalla Fondazione “Villa Carpaneda” con la donazione di una coperta per ognuno dei 140 pacchi di prodotti di prima necessità che saranno consegnati alle famiglie in difficoltà dei Comuni fondatori della realtà rodighese, ora è impegnata con un altro progetto di un certo spessore sociale dedicati ai bimbi sino ai tre anni.

In sinergia con i Lions Clubs delle province di Bergamo e di Brescia, infatti, è alle prese con un altro intervento di natura sociale. Nello specifico, grazie al prezioso lavoro compiuto da Pierantonio Bombardieri del Lions Bergamo Host, sta avvenendo in queste settimane la donazione sull’intero territorio mantovano e quello della vicina Casalmaggiore, delle diecimila confezioni di 800g di latte in polvere messe a disposizione dalla Mellin.

Oltre a questo sono arrivati per il medesimo progetto sempre dalla multinazionale francese anche 3.600 confezioni di tisane alla camomilla. Tanto le confezioni di latte in polvere quanto quelle delle tisane sono state affidate ai Lions della provincia per la loro distribuzione.

All’inizio del 2020 il Lions Club Mantova Host, parlando sempre di interventi di natura socio assistenziale, ha consegnato agli ospedali mantovani una trentina di sedie a rotelle, donate grazie anche al contributo ricevuto dall’imprenditore gazoldese Vincenzo Federici. Paolo Biondo