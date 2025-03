Marmirolo: tra ricordi e risate, la reunion dei classe 1975

MARMIROLO Il tempo scorre e la vita porta il singolo a compiere scelte che in taluni casi l’allontanano dalle sue radici; ciò che rimane, però, inalterato, perché ha radici profonde, è l’amicizia costruita con i coetanei. Per questo la tradizionale cena della classe 1975 si è trasformata in un’avvincente ed emozionante reunion. Una sessantina sono stati i cinquantenni, alcuni di questi provenienti da Cremona, Brescia, Rovigo e Roma, che si sono ritrovati alla Corte di Bacco a Marmirolo pronti a rivivere momenti e ricordi di certo non sbiaditi. Nel corso del momento conviviale vi è stato modo di ripercorrere con emozione e gioia le avventure vissute in quelle stagioni. Quanti aneddoti, quante risate nel rievocare situazioni che hanno avuto come protagonisti tutti i presenti, sia nel perdio scolastico sia in quello dei periodi estivi quando la scuola non aveva il ruolo primario delle giornate. Visto l’esito della serata i neo cinquantenni marmirolesi hanno espresso l’auspicio che si possano ripetere anche in futuro momenti simili.