Via Carolingia, completata posa segnaletica

MANTOVA E’ uno di più suggestivi cammini religiosi d’Italia: attraversa la città di Mantova e altri 17 comuni del territorio virgiliano e si sviluppa in otto tappe che toccano quattro siti Unesco e diverse aree di interesse naturalistico. Stiamo parlando del tratto mantovano della Via Carolingia di cui in questi giorni la Provincia di Mantova ha concluso le operazioni di posa della segnaletica direzionale lungo tutto il percorso nel tratto mantovano che si snoda per circa 160 chilometri da Castiglione delle Stiviere fino a Sermide e Felonica. Il tutto è stato finanziato grazie al bando del Ministero del Turismo per lo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi italiani a cui il progetto era stato candidato. “I 195 cartelli collocati lungo il tracciato principale del cammino rendono definitivamente tangibile e facilmente riconoscibile per il turista, il ciclista o il pellegrino la strada da percorrere garantendo inoltre l’integrazione con la segnaletica dell’offerta turistica esistente nei 18 comuni attraversati – spiega il consigliere provinciale con delega al Turismo Enrico Volpi -. La posa della segnaletica non solo ha concluso una parte significativa del progetto complessivo, ma ha permesso il monitoraggio e la validazione di percorrenza in sicurezza delle strade e dei sentieri di ogni singola tappa per procedere poi alla creazione definitiva delle tracce gpx e alla pubblicazione dei dati perfezionati sui canali di promozione previsti dal progetto”. La tabellazione del tracciato è infatti il primo degli interventi realizzati: otto pannelli informativi nei punti tappa, una nuova mappa aggiornata, una guida cartacea e una nuova web app saranno i prossimi strumenti di comunicazione e promozione turistica che saranno sviluppati secondo una nuova identità visiva omogenea di riconoscibilità del cammino Via Carolingia-tratto Mantovano.