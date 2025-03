Volley Serie A3 – Play off amari: il Gabbiano perde anche gara-2 (3-1) ed esce di scena

SAN GIUSTINO (Pg) Al Gabbiano Farmamed serviva la vittoria per restare in corsa nei play off con qualsiasi punteggio; invece a San Giustino, in gara-2, la squadra di Serafini è stata battuta 3-1 ed eliminata. Dopo l’amara sconfitta in gara-1, non è riuscita a ribaltare la situazione: si ferma ai quarti di finale la stagione dei mantovani.

SAN GIUSTINO-GABBIANO 3-1 (25-22, 21-25, 25-20, 25-16)

ALTOTEVERE SAN GIUSTINO Biffi 1, Carpita 4, Galiano 5, Marzolla 18, Cappelletti 28, Quarta 8, Troiani, Maiocchi 8, Battaglia, Cioffi (L), Stoppelli 2, Pochini (L). Ne: Cipriani, Panizzi. All.: Bartolini.

GABBIANO FARMAMED Depalma 2, Parolari 13, Miselli 6, Baldazzi 20, Scaltriti 5, Ferrari 9, Montarulo (L), Tauletta 1, Marini (L), Pinali, Gola, Catellani 1. Ne: Zanini, Massafeli Iasi Pedroso. All.: Serafini.

ARBITRI Fabio Sumeraro e Giorgia Adamo di Roma.

NOTE Durata set: 31’, 33’, 32’, 30’; tot: 126’. Battute err.: SG 16, GA 14. Ace: SG 4, GA 2. Muri: SG 8, GA 8.