Medole, lavori per 4 mesi Nuova fognatura in via Pesenti

MEDOLE – Al via i lavori di rifacimento di tutto l’impianto fognario di via Pesenti. I lavori stanno partendo in questi giorni – la chiusura della strada risale a giovedì – e dovrebbero concludersi entro la metà del prossimo ottobre. Una volta concluso l’intervento, la zona di via Pesenti avrà a propria disposizione un impianto fognario nuovo di zecca.

L’opera è previsto duri circa quattro mesi dal momento che la Icg di Buscoldo, ditta incarica da Sisam, proprietaria dell’impianto, dovrà eseguire un’opera decisamente imponente. La fognatura attuale infatti si trova a circa quattro metri di profondità: di conseguenza gli scavi saranno decisamente impegnativi e non è escluso che si vada a scavare a livello dell’acqua. Il tutto per una lunghezza di circa 800 metri. Ne consegue che, considerata l’imponenza dei lavori, sono necessari tempi piuttosto lunghi. Anche perché una volta conclusa la posa del nuovo sistema fognario, sarà necessario attendere che ghiaia e terreno si assestino in modo adeguato, onde evitare successivi problemi di cedimento della fognatura stessa o della strada soprastante.

I lavori erano stati decisi ancora durante l’amministrazione dell’ex sindaco Giovanni Battista Ruzzenenti. Il costo, a carico di Sisam, è di circa 700mila euro. (gb)