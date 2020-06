Polizia locale di Sabbioneta, servizio unico con Borgo Virgilio

SABBIONETA – Ormai è entrato pienamente in funzione l’accordo fra i Comuni di Sabbioneta e Borgo Virgilio per la gestione in forma associata della centrale operativa del corpo di polizia locale della Piccola Atene. A gestire le chiamate è ora la struttura di Borgo Virgilio, attiva dalle 7.30 del mattino alle 19.30, dal lunedì al sabato, escluse le festività durante la settimana.

Un accordo che consente di ottimizzare gli interventi, indirizzando le pattuglie verso i luoghi richiesti con maggior celerità, rendendo più efficaci le attività di controllo, prevenzione e sicurezza.

Gli agenti, in sostanza, non sono più vincolati alla ricezione delle chiamate in ufficio e così possono essere più presenti sul territorio. La convenzione durerà sino al 31 dicembre del 2024, ma non preclude ulteriori possibilità per la cittadina gonzaghesca, sia per potenziare la convenzione stessa, sia per attivare altre collaborazioni. Il sindaco Marco Pasquali, infatti, ha avuto contatti anche col Comune confinante di Casalmaggiore, sia per l’utilizzo fuori orario di personale fino al 31 dicembre di quest’anno, sia rispetto ad ipotesi di utilizzo di strumenti in dotazione dell’ente.

In ogni caso , come ha assicurato il primo cittadino, da qui alla scadenza della convenzione, ci sono i tempi per verificare eventuali evoluzioni, senza chiudere nessuna porta e valutare le scelte migliori per l’intero territorio comunale.