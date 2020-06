Calcio dilettanti – La Gove prende il portiere Fazion. Sporting, torna Dossena

MANTOVA La Governolese ha preso il portiere veronese Alessandro Fazion, classe ‘95, ex Badia Polesine e Vigasio. Si giocherà la maglia numero 1 con Loschi. Lo Sporting Club ha chiuso per Alberto Dossena, esterno classe ‘95, già protagonista in maglia rossoblù nella stagione della promozione. In precedenza aveva giocato nella Castellana e nell’Asola; viene da tre felicissime annate alla Voluntas Montichiari.

Il Porto ha definito il pacchetto dei giocatori confermati: sono Ambroso, Benincà, Biroli, Bodano, Campagnari, Cannavacciuolo, Chiozzi, De Rossi, Frigeri, Galeotti, Mattei, Mutti, Pettenuzzo, Steccanella e Tomassetti.

Si rinnova il direttivo della Ceresarese: Claudio Rossetti è il nuovo presidente, Claudio Valente il vice, segretario Simone Saccenti, soci consiglieri Alessandro Boselli e Giuseppe Campagnari. Confermati in rosa anche Moreno Bassi, Stefano Burato, Cristian Bonfante e Andrea Morelli. La Rove saluta Curcio, Peralta e Sella. La Dinamo Gonzaga conferma Migliari e Basseni, quest’ultimo di proprietà della Governolese; piacciono Meloni del Suzzara e Gorni. Dopo il colpo Ongaro, la Futura cerca di chiudere per Poma della Povigliese, che interessa pure al Pomponesco. A Dosolo potrebbe tornare Daolio, confermato Porcelli, si cerca di trattenere il portiere Giovannini, sempre in piedi col Viadana la trattativa per Baruffaldi, Manzoli e Ternardi.

Il Boca Juniors conferma il portiere Alessandro Gazzi e torna Daniele Bellutti, ultima stagione fra San Martino Spino e River; preso Andrea Tassi, ex Segnate, Medolla e Pievese, piace l’attaccante Nicholas Mantovani. Il Casaloldo si rinforza con Mattia Colombo, difensore ex Carpenedolo, Acquafredda e Acquanegra.