Sos anziani: i Comuni dell’Hinterland si mobilitano

HINTERLAND – A seguito del protrarsi della situazione emergenziale e viste le disposizioni e raccomandazioni emanate dal Governo e dalla Regione nella seconda fase della pandemia Covid-19, si comunica che rimangono attivi i servizi erogati nella prima fase della pandemia per le persone anziane sole e prive di rete famigliare o amicale, per l’acquisto di generi alimentari e medicinali o per trasporti per visite mediche. Le persone che si trovano in tale situazione, dovranno rivolgersi alle seguenti associazioni: “Vergilius” (telefono 338.9232980, signor Vanni Vecchi) e Club Virgiliano (tel. 371.1999402, indicando dettagliatamente il servizio richiesto). L’operatore dell’associazione che risponderà alle richieste, indicherà all’anziano le modalità di svolgimento del servizio. Lo stesso servizio, come annunciato dal nostro giornale qualche giorno fa, è attivo anche a Roncoferraro. Grazie alla collaborazione tra il Comune e la sezione Scout CNGEI di Mantova, è stato potenziato il servizio – già esistente – di consegna della spesa a domicilio per gli anziani e le persone in situazione di fragilità prive di rete familiare. Il servizio è gratuito e prevede indicativamente una consegna a settimana. Per accedere al servizio si deve contattare le assistenti sociali ai numeri 0376/6629225 e 0376/6629222. Infine, per garantire alla cittadinanza di usufruire del servizio di prestito offerto dalla biblioteca in questo periodo di emergenza sanitaria, il Comune ha dato vita al prestito a domicilio. Gli utenti potranno fare richiesta dei libri desiderati che gli verranno recapitati direttamente presso la loro abitazione. L’amministrazione di Borgo Virgilio, invece, al fine di evitare assembramenti ha deciso in accordo con i medici di medicina generale del territorio di effettuare le vaccinazioni antinfluenzali gli over 65 presso spazi dedicati del Comune di Borgo Virgilio. Per prenotare è necessario telefonare all’ufficio servizi sociali dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30 ai seguenti numeri: 0376/283012 – 0376/283024.

Matteo Vincenzi