MFC Dental Clinic, all’avanguardia nella cura del sorriso di adulti e bambini

VIADANA – MFC Dental Clinic, il nuovo centro odontoiatrico di Viadana, nasce dalla collaborazione e stima reciproca del dottor Andrea Meneghini e del dottor Fabio Federici Canova. Lo studio unisce le esperienze dei due medici nei relativi ambiti. Il dottor Meneghini, con oltre 25 anni di esperienza nel settore e specializzato in chirurgia implantare e smile makeover, ha fondato il suo studio a Viadana nel 1999, diventando un punto di riferimento per l’odontoiatria locale. Il dottor Federici Canova, d’altra parte, è un’eccellenza nel campo dell’ortodonzia e dell’odontoiatria pediatrica, arricchendo l’offerta con competenze specifiche per i più piccoli.

La nuova struttura, situata in via Carrobbio 64 a Viadana, è stata progettata per offrire un ambiente moderno e accogliente, dotato delle più avanzate tecnologie odontoiatriche. Con un team di più di 30 professionisti, oltre 500 metri quadri e dieci sale operative divise tra le due sedi, MFC Dental Clinic rappresenta un’eccellenza nel panorama sanitario del territorio.

Dottor Federici Canova, ci illustri un po’ la genesi del vostro studio.

«Sia io che il dottor Meneghini, abbiamo ormai maturato un’esperienza pluridecennale nel settore dell’odontoiatria, sebbene in campi leggermente diversi. Dal canto mio, io ho lavorato per oltre vent’anni fuori dalla provincia di Mantova, dopodiché ho deciso di tornare a casa. È a quel punto che abbiamo convenuto di unire le nostre forze e cinque anni fa è nata MFC Dental Clinic, ovvero “Meneghini Federici Canova Dental Clinic”. Dal mese di gennaio del 2024 inoltre abbiamo aperto uno studio in una sede completamente nuova, che si trova al civico 64 di via Carrobbio».

Nuova sede significa, immagino, anche innovazione e comfort…

«Assolutamente sì. La sede di via Carrobbio si estende su oltre 350 metri quadrati ed è stata realizzata, con un investimento decisamente importante, secondo le più recenti tecniche e tecnologie, offrendo quindi all’utenza un ambiente molto confortevole, moderno, spazioso, curato e all’avanguardia. All’interno dello studio sono presenti oltre 30 operatori».

Quali sono le peculiarità che vi caratterizzano?

«Sono tre: implantologia avanzata, smile makeover e odontoiatria pediatrica. L’implantologia è quella branca della nostra professione che permette di sostituire i denti mancanti, ed è una disciplina molto comune. Tuttavia, la nostra particolarità è quella di riuscire a inserire impianti, ovvero radici artificiali in titanio, anche in situazioni decisamente complicate, intervenendo con successo pure nei casi in cui la quantità di osso è minima. L’utilizzo di imaging 3D e tecniche di ricostruzione ossea avanzata ci permettono di restituire al paziente un nuovo sorriso con “denti fissi” evitando la vecchia protesi mobile. Per smile makeover invece oggi intendiamo l’insieme di tutte quelle tecniche che consentono a un paziente di ridisegnare il proprio sorriso. Si tratta di un approccio integrato a 360° che, indipendentemente dall’età, permette di donare nuova luce e nuova estetica al sorriso. Tutto inizia da un’attenta valutazione preliminare, ottenuta attraverso scansioni 3D del viso e dei denti del paziente, per poi passare attraverso una simulazione prima digitale e poi reale, per realizzarsi infine attraverso l’integrazione di vari strumenti: dall’ortodonzia con allineatori Invisalign, allo sbiancamento, alla ricostruzione dei denti con faccette in ceramica o con nuove tecniche di iniezione, fino a comprendere tutta la medicina estetica delle labbra e del volto».

E poi c’è la terza macroarea, giusto? Il mondo dei bambini…

«Esatto. Insieme al dottor Luciano Zaffarano e alla dottoressa Eleonora Capelli, mi occupo di tutto quello che riguarda il mondo dei bambini. Siamo dentisti pediatrici e ci prendiamo cura dei nostri piccoli pazienti sia per quanto riguarda la cura delle carie, ovvero dalla prevenzione, alle tecniche di sedazione cosciente, dall’ozonoterapia alle tecniche di rimozione microinvasiva della carie, dall’uso di materiali bioattivi ai nuovi tecnopolimeri, che della loro crescita, ovvero di tutto quello che riguarda il mondo degli apparecchi e dell’ortodonzia».

Oltre all’attività nello studio, vi dedicate anche all’insegnamento e alla didattica?

«Certamente. Molti dei medici che lavorano in MFC sono docenti universitari e sono regolarmente invitati in master universitari, Scuole di specializzazione, corsi e congressi sia in Italia che all’estero. Ad esempio io, il dottor Zaffarano e il dottor Fava teniamo corsi privati dove insegniamo agli altri medici come operare, come intervenire e come prendersi cura dei pazienti, ciascuno nel proprio ambito di eccellenza. Io personalmente sono socio attivo di una decina di società scientifiche nazionali e internazionali in campo ortodontico e pediatrico: insieme al dottor Zaffarano siamo considerati punti di riferimento nazionali nel settore dell’odontoiatria pediatrica e materno-infantile, con pazienti che spesso ci vengono riferiti da colleghi anche molto lontani. Così come siamo un centro di assoluto riferimento per tutte le patologie della mucosa orale grazie alla collaborazione del professor Marco Meleti dell’Università di Parma. Lo studio MFC Dental Clinic è davvero un polo di eccellenza: questo però non lo diciamo noi, ma lo dicono gli attestati e i certificati che ci sono stati conferiti nel tempo».