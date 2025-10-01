Minaccia e aggredisce i carabinieri, arrestato a Volta Mantovana

VOLTA MANTOVANA – Nella serata di ieri 30 settembre, a seguito di richiesta pervenuta al 112 da un privato cittadino, i Carabinieri della Stazione di Monzambano si sono recati nel comune di Volta Mantovana, in quanto era stato segnalato un individuo in stato di alterazione psicofisica. I Carabinieri, giunti presso il distributore Eni sito in via Veneto, hanno constatato la presenza di un soggetto alquanto alterato, che molestava le persone presenti presso l’adiacente bar. La persona alterata, alla vista dei militari, iniziava a minacciarli, cercando un contatto fisico con gli stessi, tentando più volte di sottrarre ai Carabinieri la pistola d’ordinanza e cercando di scappare dal luogo in cui era sottoposto al controllo. Grazie alla fermezza ed alla conoscenza delle tecniche di disarmo e difesa personale, i Carabinieri immobilizzavano il soggetto e lo accompagnavano in caserma. Dopo le valutazioni del caso la persona in questione, un marocchino 40nne irregolare sul territorio nazionale, veniva dichiarato in stato di arresto poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, dei reati di minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e per immigrazione clandestina. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione, in attesa del giudizio per direttissima.