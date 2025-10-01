Discarica a cielo aperto di rifiuti speciali a Sermide: denunciato il proprietario del terreno

SERMIDE E FELONICA – A seguito di un normale sorvolo dell’elicottero dei Carabinieri nella provincia di Mantova, l’equipaggio nei giorni scorsi ha notato che nel comune di Sermide e Felonica Po c’era una vasta discarica. Il tutto veniva segnalato ai Carabinieri della Stazione di Sermide, che nella giornata di ieri effettuavano un controllo nell’area segnalata. I militari hanno constatato la presenza, in modo incontrollato e non rispettando i parametri del deposito temporaneo, di circa 40 metri cubi di rifiuti speciali quali pneumatici, guaine in gomma, rifiuti metallici, inerti da demolizione. L’area in questione, di proprietà di una società a responsabilità limitata, è stata posta sotto sequestro, ed il legale responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del deposito incontrollato di rifiuti speciali. Operazione congiunta tra i Carabinieri della Stazione di Sermide ed il 2° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Orio al Serio