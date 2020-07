Piadena: Covid, questa sera il punto della situazione con il dottor De Donno

PIADENA Il dottor Giuseppe De Donno, primario e responsabile del reparto di terapia intensiva respiratoria dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, arriva stasera alle 21.30 nel Chiostro dei Gerolamini per un incontro pubblico aperto alla cittadinanza organizzato dal Rotary Club Piadena-Oglio-Chiese guidato dal presidente Gianfranco Tripodi in collaborazione con il Comune, con lo scopo di fare il punto sulla situazione attuale del Covid-19. L’ospedale di Mantova come noto, insieme al San Matteo di Pavia ha condotto e tutt’ora conduce un importante lavoro di studio e sperimentazione del plasma iperimmune sui pazienti Covid, in special modo in condizioni cliniche serie. «Ho espresso – dice Tripodi – al dottor De Donno, ritenendo di farmi portavoce della maggior parte delle persone comuni, il senso di smarrimento e di confusione che si sta vivendo: ritengo De Donno un ottimo medico e spero che l’incontro possa essere d’aiuto per tutti». (pz)