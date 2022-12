Mn-Mi, treno cancellato: per l’ennesima volta

MANTOVA – Pendolari sul piede di guerra. Il treno per Milano in partenza da Mantova alle 6.42 che avrebbe dovuto arrivare a Milano alle 8.42, ieri non è nemmeno partito. Anzi, dopo una breve apparizione sui binari è stato subito fatto rientare al deposito. Un guasto al convoglio genericamente detto è stato comunicato ai passeggeri prima di decretarne la definitiva sospensione. Il tutto mentre alla stazione di Bozzolo gli utenti leggevano sui tabelloni delle comunicazioni un minimo ritardo di 4 minuti.