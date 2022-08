Benessere psicologico: il sì del Comune di Mantova a protocollo Anci e consiglio ordine degli psicologi

MANTOVA – Il Comune di Mantova aderisce al “Protocollo di intesa per la promozione del benessere psicologico delle cittadine e dei cittadini”, sottoscritto, nel febbraio scorso, tra l’Anci e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (Cnop). Inoltre, ha deliberato di coinvolgere l’Ordine degli Psicologi della Lombardia (Opl) (quale articolazione territoriale del Cnop), per l’avvio di una collaborazione finalizzata alla gestione, erogazione, valutazione e monitoraggio di interventi di sostegno psicologico che l’Amministrazione locale intende mettere a disposizione delle cittadine e dei cittadini mantovani. Obiettivo dell’Ente, infatti, è impegnarsi per l’implementazione, a livello locale, di azioni che rispondano alle finalità richiamate dal “Protocollo”. Il coinvolgimento dell’Opl servirà per avere un supporto di sviluppo di azioni volte a:

– attuare iniziative di sensibilizzazione per ribadire l’importanza della componente psicologica della salute abbattendo i pregiudizi e gli stigmi che sono ancora troppo diffusi nella popolazione verso la figura dello psicologo;

– dare un segnale di attenzione e speranza a tutti coloro che vivono con un disagio, operando una scelta amministrativa netta e pragmatica a partire dal livello istituzionale più prossimo ai cittadini e porre in essere una misura reale di welfare di prossimità;

– mettere in campo iniziative proprie in termini di servizi di sostegno psicologico, accessibili alla cittadinanza allo scopo di implementare la rete psicologica autonoma di sostegno locale e rispondere all’urgente necessità svelata drammaticamente dal contesto emergenziale.