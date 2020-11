na mappa 3D della città: aiuterà lo studio di infrastrutture ad hoc

SABBIONETA – La Piccola Atene è oggetto di un nuovo interessante progetto della sede mantovana del Politecnico: mappare le città in 3D attraverso l’uso delle tecnologie più avanzate, come sensori ottici, laser, fotocamere digitali, sensori di navigazione e unità di sincronizzazione. In questo modo ogni immagine corrisponderà a una posizione specifica con eccezionale precisione. I dati raccolti consentiranno di migliorare al millesimo le mappature catastali, ma anche di individuare in modo molto circostanziato aree che potrebbero essere soggette a riqualificazione, oltre a favorire lo studio di infrastrutture specifiche per la città.

Il progetto sarà particolarmente utile agli enti territoriali e alle Soprintendenze dei Beni Culturali, ma potranno beneficiarne anche professionisti di vari ambiti. La scelta di Sabbioneta non è stata casuale: si tratta, infatti, di una città di fondazione, che mantiene praticamente intatte tutte le sue caratteristiche originarie. La mancanza di alti edifici all’interno delle mura ciquecentesche consente di mantenere la precisione del segnale durante la mappatura, effettuata col sistema PegasusTwo della Leica Geosystems, in grado di produrre i dati MMS, legati cioè al Mobile Mapping.

Non meno importante il fatto che la pianta della città, con le sue possenti mura, sia un ambito circoscritto di non estese dimensioni, il che facilita il lavoro e riduce i tempi di realizzazione.