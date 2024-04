Nasce a Guidizzolo l’associazione in ricordo di Dal Prato

GUIDIZZOLO – L’idea è nata a fine 2023 quando, in occasione di una tavola rotonda a Guidizzolo, si è reso omaggio ad Alessandro Dal Prato, illustre esponente di arte e didattica. Un momento per analizzare, approfondire e condividere insieme a chi lo ha vissuto e alle nuove generazioni il suo metodo di insegnamento, il suo modo di approcciarsi al mondo dello studio in ogni sua forma ed espressione.

Da quell’evento, alcuni dei partecipanti hanno avuto lo spirito e la volontà di onorare il suo genius creativo e il modus operandi del maestro. Così, di recente, nell’oratorio di San Lorenzo, sito sempre nella cittadina morenica, luogo tanto caro all’artista dove di solito amava “ritirarsi”, alla presenza di autorità civili, cittadini ed associazioni, si è tenuto il primo incontro del “Movimento arte e pensiero” dedicato interamente alla figura proprio del professor Dal Prato.

L’iniziativa ha già trovato il consenso di molti enti locali, tra cui diversi comuni del territorio. Tra questi, Guidizzolo, Medole, Ceresara, Goito, Volta Mantovana, Monzambano e Cavriana, oltre che della stessa Provincia ed ovviamente del dirigente scolastico, del personale docenti e degli studenti che frequentano il liceo artistico guidizzolese, a lui intitolato, e faro, ispirazione e punto di riferimento di questo progetto culturale.