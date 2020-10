Emergenza plasma: poche sacche. “Donate”, l’appello dal Poma

MANTOVA – Sulla poltrona della plasmaferesi, al Carlo Poma, si è seduto ieri il 200esimo donatore di plasma iperimmune. Andrea, residente a Mantova, sta bene ed è orgoglioso di contribuire alla raccolta dell’emocomponente impiegato come terapia contro il Covid. Il direttore dell’Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Asst Massimo Franchini lancia però un appello alla popolazione: “I ricoveri di pazienti colpiti da Coronavirus sono in aumento e il plasma inizia a scarseggiare. Chiedo alle persone guarite di rendersi disponibili a donare, contattandoci» (0376.201234 orari d’ufficio oppure via mail simt.mantova@asst-mantova.it). Restano a disposizione un centinaio di sacche che alla luce della situazione odierna garantirebbero un’autonomia di un paio di settimane tenendo conto che i posti letto di terapia intensiva Covid sono tutti occupati e che a tale proposito l’Unità di crisi sta studiando nuovi percorsi per l’allargamento dei reparti Covid al Poma.