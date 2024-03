Pallavolo serie B – L’E’più rischia con l’ostico Dual Caselle. Asolarem, non sbagliare col Benacus

Mantova L’E’più Viadana prosegue il cammino ai primi posti della classifica con il mirino sui play off. Nel ventesimo turno, la squadra di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi, seconda in classifica, ospita al PalaFarina il Dual Caselle di Sommacampagna (ore 18.30, arbitri Coppola di Milano ed Erika Burrascano di Messina). Gli ospiti possono puntare forte su Sasdelli e Lorenzi ex Gabbiano Top Team e Solazzi ex Asola. All’andata vinsero 3-2, ma adesso sono staccati di quattro lunghezze dalla vice capolista. «La compagine del Veronese è da inizio del campionato una delle più accreditate candidate per i play off – afferma coach Panciroli – Conosciamo bene il valore dei loro attaccanti; inoltre possono contare su un palleggiatore e un libero che probabilmente sono i più forti del girone. Però, se anche noi vogliamo puntare all’obiettivo dei nostri odierni avversari, dobbiamo farci trovare pronti per provare a contrastarli, giocando al meglio le nostre carte, che sino a questo punto della stagione si sono dimostrate non meno valide di quelle di altre squadre». Solo Alessandro Chiesa sarà assente. Dal canto suo la Kema Asolaremedello riceve al PalaSchiantarelli (ore 20.30, arbitri Emma di Catania e Pampalone di Palermo) il Volley Veneto Benacus Bardolino. La squadra di Fin si impose 3-0 all’andata e in classifica è a due lunghezze dal sestetto di Andrea Fasani e Luca Mutti, che con il colpo di sabato scorso a Fiorano sullo Spezzano ha interrotto una serie negativa di cinque sconfitte consecutive. «Gara casalinga ostica – afferma il vice Mutti – Affrontiamo un avversario completo, con ottimi atleti, che al pari nostro ha bisogno di punti salvezza».