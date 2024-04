Variazione di bilancio da 1,3 mln: a Viadana tante opere previste in futuro

VIADANA – Tra i punti all’ordine del giorno del consiglio cominale svoltosi venerdì la variazione al bilancio di previsione 2024-2026, tema rispetto al quale ha relazionato il sindaco Nicola Cavatorta.

In riferimento alla variazione approvata, la voce più importante è quella relativa alla manutenzione straordinaria della rete viabilistica viadanese, cui andranno risorse per 700mila euro, una cifra rilevante che servirà per sistemare le strade del territorio comunale. Dall’esponente dell’esecutivo locale ulteriori dettagli: «Partendo dal risultato di amministrazione positivo di 10.652.884,54 euro, conseguentemente agli accantonamenti nei fondi per 5.345.324,52 euro e vincoli derivanti dalla legge o da trasferimenti per 2.693.161,40 euro – ha precisato il sindaco – abbiamo un avanzo di 1.291.342,77 euro destinato agli investimenti e 1.323.055,85 come avanzo disponibile per un totale di circa 2,6milioni di euro (di cui circa 900mila euro da GiSi e 400mila euro da fondi covid resi disponibili per conversione)».

Con la variazione approvata venerdì sera sono dunque stati destinati 1,3milioni di euro suddivisi per la manutenzione delle strade (700mila), la sistemazione del Cinema Teatro Vittoria (200mila), interventi straordinari presso le strutture scolastiche (150mila), incarichi professionali (progettazioni esterne; 50mila), acquisto di telecamere (38mila), segnaletica stradale (20mila), arredi vari per il Cinema Lux e l’Arena Spettacoli (5mila).

«Siamo soddisfatti – ha rilevato il primo cittadino – del bilancio 2023 che, oltre a dare dimostrazione di un Ente solido dal punto di vista finanziario (il rimborso dei mutui è stato di Euro 1.100.000 e al 31.12.2023 il debito complessivo dell’ente ammontava a 7.999.576,70), ci permette di avere un consistente avanzo positivo che abbiamo subito impegnato per finanziare importanti interventi. Ricordo che dal 2020 ad oggi sono stati circa 7,5 i milioni gli euro entrati nelle casse dell’Ente grazie a bandi vinti e Gisi, tutti destinati ad opere sul territorio. Un ringraziamento agli uffici».