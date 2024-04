Pallavolo serie A3 – Gabbiano, è la tua serata. Batti Macerata nella bella e conquista la promozione in A2

Mantova Il Gabbiano non vuole fermarsi proprio sul più bello: sogna di continuare a volare ancora più in alto, dopo una stagione andata già oltre ogni più rosea previsione. Le finali di Coppa Italia e di Supercoppa vogliono trovare un seguito ancora più radioso nell’appuntamento più importante: lo spareggio con Macerata giunto alla bella. Si gioca stasera, fischio d’inizio alle 19.30 al PalaSguaitzer, che deve spingere i propri beniamini a coronare un sogno. Senza mancare di rispetto a un avversario che merita di essere dov’è, come Gola e compagni, dopo due battaglie molto equilibrate si deve ricorrere a gara-3 per decidere la prima formazione che andrà in A2. Ne seguirà una seconda, ma è storia da domani. Stasera la storia prova a farla la formazione del presidente Paolo Fattori. Tifoso e main sponsor della squadra anche Andrea Dodi si prepara a vivere uno spettacolo emozionate: «E’ la conclusione, almeno lo speriamo tutti, di una stagione che ci vedeva partire per restare nella categoria e che ci ha visto protagonisti già in Coppa Italia e in Supercoppa. E’ la favola della neopromossa che vuole scrivere una pagina romantica dello sport. Chi è neutrale, farà in qualche modo il tifo per noi. Dopo tanti campionati vinti nella loro prima parte e il record di vittorie consecutive, ci vorrebbe davvero la ciliegina sulla torta. Per una società dove soci diversi nel loro modo di essere si completano e siamo arrivati a giocarci inaspettatamente la promozione. Anche i giocatori che se ne sono andati hanno sempre conservato un buon rapporto». Che partita sarà? «Voglio vedere una squadra di leoni contro una che compete da tre anni per essere promossa. E’ un sogno più che un obiettivo, ma i sogni qualche volta si avverano. Tecnicamente le due formazioni si equivalgono e saranno i dettagli a fare la differenza. Sarà dunque determinante l’aspetto mentale e superare la tensione inevitabile di inizio partita. Dovremo giocare come sappiamo e il pubblico ci deve dare una grossa mano, pur non potendo essere numerosissimo. Ma tanti ci seguiranno anche sul sito YouTube della Lega. Vincerà chi sarà più forte di testa, staff tecnico compreso, e noi abbiamo un roster davvero competitivo. Serve tanta concentrazione da parte di tutti».

Gabbiano Mantova: 1 Miselli, 2 Catellani (L), 3 Parolari, 5 Novello, 6 Yordanov, 7 Scaltriti, 8 Tauletta, 9 Martinelli, 10 Ferrari, 11 Depalma, 13 Sommavilla (L), 15 Zanini, 16 Gola, 17 Massafeli. All.: Serafini.

Banca Macerata: 3 Marsili, 4 Orazi, 5 Pahor, 6 Owusu, 7 Fall, 9 Penna, 10 Casaro, 11 Sanfilippo, 12 Scrollavezza, 15 Ravellino (L), 16 D’Amato, 17 Gabbanelli (L), 18 Zornetta, 23 Lazzaretto. All.: Castellano.

Sergio Martini