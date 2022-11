Nella notte ladri ad Ostiglia, due le case visitate: via ori, denaro e un’auto

OSTIGLIA – Ladri in azione nella notte tra martedì e mercoledì a Comuna Bellis, località nelle campagne di Ostiglia a poca distanza dal confine con la provincia di Rovigo. Secondo quanto raccolto dai carabinieri della cittadina rivierasca i malviventi sono riusciti a entrare in due abitazioni asportando un portafogli, alcuni monili in oro e una borsetta contenente le chiavi di una Renault Clio parcheggiata di fronte. Con la stessa si sono poi allontanati per successivamente abbandonarla pochi chilometri dopo in territorio veronese; l’auto è stata recuperata dai Cc di Legnago e consegnata al proprietario. In una delle abitazioni l’entrata dei ladri è stata facilitata dal fatto che il proprietario si era dimenticato di chiudere la porta d’ingresso mentre nella seconda è stato necessario scassinare un infisso. Indagini in corso a 360° da parte dei carabinieri per riuscire a rintracciare la banda.