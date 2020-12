Nella piazza centrale di Asola aria di festa grazie al presepe e all’albero di Natale

ASOLA – Aria natalizia ad Asola. Nel centro storico, in piazza Ercole, è stato preparato come da tradizione il presepe di Natale a cura dell’associazione San Rocco.

Una iniziativa a cui tengono molto il presidente dell’associazione Paolo Balestreri e Giambattista Schiavi che da anni preparano meticolosamente con cura ogni aspetto e particolare. L’albero natalizio augurale invece, è stato predisposto dall’amministrazione comunale da parte del sindaco Giordano Busi. «Albero e presepe, come da tradizione, non possono mancare – asserisce Annalisa Castelli , consigliere di maggioranza – specialmente in questo periodo è importante che ci siano, per dare un segnale di speranza e un augurio di cuore da parte dell’intera compagine consiliare sia di maggioranza che di minoranza. Peccato, data l’emergenza del momento – continua il consigliere asolana Castelli – che la pista di pattinaggio, tanto attesa, visto le restrizioni del momento, non è stato possibile allestire».