Neve e piogge in montagna, sale il livello del Po

MANTOVA – Proseguono le operazioni di monitoraggio che interessano gli innalzamenti degli affluenti del fiume Po e più in generale del Grande Fiume, a seguito delle intense precipitazioni registrate negli ultimi giorni e condotti dai gruppo di Protezione Civile del territorio e di Aipo. Nella giornata scorsa, come confermato da Aipo, erano in atto diverse precipitazioni lungo il crinale alpino e appenninico dell’alto Po caratterizzate da significativi apporti nevosi con intensificazione nel pomeriggio di ieri. Stando a ciò pertanto nelle prossime ore si prevede un innalzamento dei livelli nelle sezioni del fiume Po a monte di Isola S. Antonio (AL) con valori superiori alla soglia ordinaria (soglia 1, colore giallo) con l’interessamento nelle ore successive anche delle sezioni di Ponte Becca e Spessa. Permane invece lo stato di criticità ordinaria di colore giallo per le sezioni di Po del Delta, a causa del lento deflusso delle piene emiliane e degli apporti dell’alto Po dei giorni precedenti. Gli uffici territoriali Aipo proseguono quindi con le operazioni di monitoraggio e controllo dei livelli e delle arginature al fine di prevenire eventuali criticità, in coordinamento con i sistemi locali e regionali di protezione civile.