Elezioni 2024, dalla Lega di Suzzara ancora fumata nera sulla preferenza

SUZZARA – Nessuna preferenza tra i due candidati di Suzzara Pietro Triolo e Nicola Carra, per quanto riguarda il panorama di centrodestra è ancora stata espressa dal gruppo Lega Salvini Premier, in vista delle elezioni amministrative in programma questa primavera. Come reso noto sulle nostre pagine infatti, nella giornata di venerdì la Lega si sarebbe riunita al fine di giungere a una decisione sul possibile schieramento da prendere, se supportare da un lato l’architetto suzzarese Pietro Triolo, che gode dell’appoggio di una lista civica e del partito di Forza Italia, o se affiancare il candidato di Fratelli d’Italia, l’avvocato Nicola Carra. La coalizione di centrodestra per quanto riguarda il panorama suzzarese potrebbe pertanto concorrere divisa alle prossime elezioni amministrative. Ago della bilancia sarà quindi la Lega, ma come confermato dal segretario provinciale Antonio Carra, al momento il gruppo non ha espresso preferenza.