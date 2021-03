“Noi non democratici? La minoranza guardi se stessa”, il sindaco di Solferino risponde alla minoranza

SOLFERINO – Non tarda ad arrivare la risposta del sindaco Germano Bignotti alla minoranza di Vivere Solferino, che lo accusa di “non rispettare i meccanismi democratici” in merito al rilascio dei documenti riguardo i quali proprio la minoranza chiede accesso.

«I consiglieri di minoranza – afferma Bignotti – dovrebbero sicuramente guardare in casa loro. Noi, per davvero, nei cinque anni trascorsi tra i banchi della minoranza abbiamo avuto reali problemi nel farci consegnare i documenti. In realtà i consiglieri di opposizione dovrebbero sapere bene che non è l’amministrazione comunale a rilasciare i documenti che vengono richiesti, ma gli uffici. E penso – prosegue Bignotti – che da un anno a questa parte, considerata la situazione nella quale ci troviamo, tutti gli uffici di tutti i Comuni siano oberati di lavoro da svolgere con urgenza per far fronte a tutte le esienze e a tutte le richieste che arrivano. Nel caso alcuni documenti siano stati consegnati con alcuni giorni di ritardo, mi risulta che i dipendenti stessi si siano scusati».

Aggiunge il sindaco: «Ricordo che in un consiglio comunale qualcuno ammise di aver fatto un esposto alla Corte dei Conti privatamente, senza fare riferimento all’ufficio protocollo del Comune. Già questo è un episodio che sicuramente non fa della minoranza il simbolo della trasparenza e del rispetto delle regole. Riguardo il documento di cui la minoranza parla, si tratta di una informativa che avevo chiesto ad un funzionario e che leggerò in consiglio. Come fa la minoranza – chiude Bignotti – a sapere di cosa si parlerà nella prossima seduta. La minoranza è molto perspicace».