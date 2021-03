“Salvate l’antico albero” L’appello del comitato di Medole

MEDOLE – Dopo aver depositato in Comune le 540 firme raccolte nelle scorse settimane per chiedere la salvaguardia del passeggio di viale Zanella, è di ieri una nuova richiesta da parte del comitato spontaneo.

Il gruppo infatti ieri ha portocollato in muncipio altre due richieste. La prima riguarda un incontro urgente con l’amministrazione comunale così da fare il punto sulla situazione attuale e capire quali saranno i passi futuri dell’esecutivo in merito alle richieste già avanzate dal gruppo di cittadini.

L’altra richiesta invece riguarda il grande tiglio che si trova in viale Zanella nei pressi del numero civio 8. Nei riguardi di tale albero il comitato di cittadini chiede che venga censito come albero monumentale “avendone i requisiti per dimensioni, età, valore paesaggistico, artistico e culturale”.

La richiesta di classificazione del tiglio come albero monumentale è firmata da Monica Morbini, Fausto Monici e Gilberto Panizza. La richiesta di incontro al Comune invece è stata sottoscritta da Monici e Morbini.