Gasolio sversato nel Canalbianco a Roverbella, intervento dei vigili del fuoco

ROVERBELLA – Una chiazza di idrocarburi, probabilmente gasolio è stata rinvenuta nell’acqua del Canalbianco a Casale di Roncoferraro. La segnalazione è arrivata alla Polizia locale del paese in mattinata e subito gli agenti hanno allertato i vigili del fuoco e una squadra dell’Arpa.

I vigili del fuoco hanno utilizzato le panne assorbenti per raccogliere gli idrocarburi sversati accidentalmente in acqua. Si tratta di barriere che, fra qualche giorno, una volta terminato il loro compito, saranno recuperate e smaltite. «Si tratta di un problema grave ma meno di quello che si pensava inizialmente grazie anche al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco – hanno detto dall’amministrazione comunale – Ora attendiamo i risultati scaturiti dalle indagini dell’Arpa e dei vigili del fuoco per capire con esattezza di che genere di sostanza si tratta. Sulla base delle loro relazioni faremo tutte le valutazioni del caso».