Nuova vita per il giardino storico di Marengo: partono i lavori

MARENGO (Marmirolo) – La frazione di Marengo tornerà ad avere il suo storico giardino ed ancora più bello e sicuro: il Comune di Marmirolo ha, infatti, dato l’ok all’intervento di messa in sicurezza delle alberature e di manutenzione ordinaria del giardino “La ghiacciaia”. Contestualmente saranno effettuati interventi agli alberi di Strada Roverbella e Strada Ghiaie: i lavori costeranno complessivamente 70mila euro coperti da fondi ministeriali.

Un’area-giardino oggi pubblica ma un tempo privata, tra gli spazi forse più antichi del territorio, divenuta negli ultimi anni di proprietà comunale. Un’area divenuta poi punto di riferimento per i cittadini, gli stessi cittadini che tra a breve potranno tornare a frequentare questo polmone verde carico di storia chiuso durante il lockdown. Il giardino, infatti, costituiva parte della Corte Gonzaghesca di Marengo, che a inizio 18esimo secolo passò ai conti di Custoza. Un’area dove ancora oggi è presente una ghiacciaia del 1.500.

Proprio nel giardino divenuto, come detto, anni fa di proprietà comunale inizieranno tra pochi giorni importanti interventi. Si parte, infatti, dagli alberi – diversi di questi anche monumentali – che saranno oggetto di interventi di messa in sicurezza volti a verificarne lo stato e l’eventuale pericolosità. Molte le specie presenti nel giardino: tigli (alti fino a 25 metri), bolgari, un gelso, una magnolia, alberi di Sant’andrea, olmi ed un acero campestre.

Nello specifico, l’intervento prevede la potatura di 35 alberi con piattaforma elevatrice, di 21 in arrampicata e l’abbattimento di 9 piante ormai morte o pericolose. Opere a cui si aggiunge la messa in sicurezza ed il ringiovamento di un gelso ed il contenimento del bambù (in quanto pianta infestante).

Il progetto approvato dall’amministrazione comunale prevede poi la sistemazione del percorso pedonale con nuova ghiaia (sarà rialzato rispetto al livello del giardino) ed il ripristino di alcune parti danneggiate della recinzione.

Contestualmente alla manutenzione del giardino si procederà, inoltre, in Strada Roverbella-Bancole dove è prevista una potatura di contenimento di 43 alberi e la rimozione di 4 olmi ormai morti. Lavori in vista anche in Strada Ghiaie dove sarà verificata la stabilità degli alberi lungo la via.

L’intero progetto, redatto da Daniele Luizzi, e già approvato dalla Sovrintendenza, costerà complessivamente 70mila euro coperti dal Ministero: a giorni la partenza dei lavori che, salvo ritardi a causa del meteo, dovrebbero concludersi in 90 giorni. Ad interventi conclusi il parco sarà riaperto.