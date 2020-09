Parco Te, partita la gara per la progettazione

MANTOVA – Assomma a 5 milioni e 300mila euro il progetto complessivo della riqualificazione dell’area verde antistante l’esedra di Palazzo Te, per la quale l’amministrazione ha proceduto in questi giorni all’assegnazione della progettazione definitiva alla società Ag&P Greenscape srl di Milano. Una società che assicura all’ente tanto competenze in materia architettonica e paesaggistica, quanto in materia di agronomia per le scelte delle specie vegetali adattabili al luogo per resilienza e sostenibilità nel contesto di grande sensibilità monumentale di Palazzo Te.

L’importo a base di gara per il servizio di progettazione definitiva è stato calcolato e stato stimato in 147.371,26 euro. In base ai recenti disposti in materia di assegnazione, via Roma ha assegnato tale incarico secondo una procedura che permette la realizzazione dei lavori in tempi più celeri.

Il progetto di massima, con benestare della Soprintendenza ai beni architettonici e monumentali, era stato presentato lo scorso gennaio dal sindaco Mattia Palazzi.