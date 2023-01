Nuovo volto per il centro storico di Cavriana: a maggio i lavori

Cavriana Avranno inizio indicativamente nei mesi di maggio giugno i lavori di riqualificazione del centro storico di Cavriana: il maxi intervento del valore di oltre 630mila euro, finanziato per circa 430mila euro con contributi regionali intende valorizzare e recuperare le strade in ciottolato e risistemare diversi immobili di proprietà comunale. A questo proposito l’amministrazione si sta attivando al fine di provvedere alla copertura della restante parte della cifra di finanziamento dei lavori; con ogni probabilità sarà infatti aperto un mutuo con l’intento di portare a termine le operazioni di riqualificazione. Per quanto concerne invece il contributo erogato da Regione, di recente, il Comune di Cavriana ha partecipato al bando “Borghi storici” risultando assegnatario della cifra indicata e decidendo così di provvedere all’opera di recupero. «L’intervento prevede la riqualificazione di alcune opere nel centro storico di Cavriana, – illustra il sindaco Giorgio Cauzzi – in particolare la messa in sicurezza delle antiche strade in ciottolato con annesso recupero dei selciati di testimonianza storica e architettonica; il recupero degli antichi muri di contenimento ai lati di via San Rocco e della relativa chiesa, la sistemazione delle facciate di alcuni edifici di proprietà comunale e il ripristino, per il quale l’assessore ai lavori pubblici si è fortemente battuto, dell’antico lavatoio fontana Loda Piantume. A tal riguardo, – continua il primo cittadino – il progetto definitivo è già stato approvato. Nei prossimi giorni, essendo arrivati i pareri della Soprintendenza, si procederà con l’approvazione del definitivo. Con ogni probabilità i lavori di recupero potrebbero avere inizio già nei mesi di maggio giugno; contiamo analogamente di concludere le operazioni di messa in sicurezza e recupero del centro storico entro la fine dell’anno».

Tra gli immobili di proprietà comunale oggetto di ristrutturazione: la facciata dell’ex bar Gallo, situato sull’incrocio tra via Solferino e porta Antica e la facciata dell’ex caserma di via porta Antica.

Una volta conclusi i lavori di recupero dei muri di contenimento ai lati di via San Rocco, è intenzione dell’amministrazione ricreare una piazzola ecologica a fianco, con l’intento d rendere più agevole il servizio, spostando pertanto l’attuale punto di raccolta dei rifiuti. Ugualmente tra le vie del centro oggetto di recupero, troviamo strada Gazzoli e via Fra Bongiovanni.