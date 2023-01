Castiglione – Sicurezza stradale, con il 2023 interventi da 400mila euro

Castiglione delle Stiviere Dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione stradale svolti nel corso del precedente anno, l’amministrazione comunale di Castiglione delle Stiviere intende dare luogo ad ulteriori operazioni di messa in sicurezza dei percorsi stradali di ambito comunale, riservando nuovamente la cifra di 400mila euro. Per quanto riguarda i prossimi interventi da attuare, gli organi preposti non hanno ancora individuato i tratti stradali che più di altri richiedono un tempestivo intervento, certo è il fatto, come rimarcato dal sindaco di Castiglione delle Stiviere, Enrico Volpi che i lavori da attuare e i percorsi viabilistici necessitanti di interventi, sono diversi. «Anche quest’anno abbiamo provveduto a riqualificare e asfaltare i percorsi stradali danneggiati. – spiega il primo cittadino – Castiglione delle Stiviere è un territorio abbastanza vasto, c’è di conseguenza ancora tanto lavoro da fare, ma credo analogamente, che tanto, rispetto alle amministrazioni precedenti sia stato fatto, quindi proseguiamo su questa direzione». Come detto infatti, i lavori di messa in sicurezza e asfaltatura proseguiranno anche nel corso del 2023: «Abbiamo predisposto la cifra di ulteriori 400mila euro».