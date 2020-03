Tamburello – Rizzi: “Niente campionati? Organizzeremo qualche torneo”

MANTOVA Pieno rispetto delle decisioni assunte dagli organi competenti, anche se un pizzico di rammarico c’è per la concreta possibilità che la stagione 2020 nella migliore delle ipotesi parta con un forte ritardo che ne condizionerà il regolare svolgimento, fa da sfondo alle riflessioni compiute in questi giorni dal mondo del tamburello provinciale. «Siamo consapevoli – afferma il presidente provinciale della Fipt Giancarlo Rizzi – dell’importanza delle scelte adottate per salvaguardare la salute di tutti. Condividiamo lo stop imposto a tutto lo sport, per questo stiamo valutando soluzioni diverse nel caso la stagione agonistica 2020 open venga annullata».

Prima di parlare delle ipotesi allo studio, rivolgiamo lo sguardo al finale della stagione indoor; anche questa subirà un cambio di programma?

«Certamente, ci spiace, ma non si poteva fare diversamente. Per la fase finale dei vari campionati indoor, sia in ambito giovanile sia in quelli maggiori, si valuterà a tempo opportuno quale soluzione adottare. Al momento è difficile prevedere qualsiasi scenario. Non appena si potrà tornare sugli sferisteri a giocare ci faremo trovare pronti».

Rivolgendo lo sguardo al futuro, quali potrebbero essere le soluzioni a cui sta pensando per sostituire i campionati open nel caso questi vengano annullati?

«Una delle ipotesi che mi sembra tra le più percorribili è quella di allestire dei tornei; tornei di prestigio regionale o interregionali o anche nazionali e altre manifestazioni simili. L’auspicio è che la situazione torni alla normalità nei tempi più consoni per tutelare la salute di tutti. A quel punto si faranno tutte le valutazioni del caso e si assumeranno le decisioni del caso. Da parte nostra siamo sempre in contatto con le società da un lato e la federazione dall’altro».

Non potendosi allenare secondo i tempi e i modi soliti, quando si ripartirà i ragazzi risentiranno di questo lungo stop?

«Certamente, ma questo varrà per tutti e di conseguenza quando arriverà il via libera si partirà alla pari. Gara dopo gara si raggiungerà il top della forma. Ma in questo momento l’attenzione di tutti è rivolta a fermare la diffusione del virus».