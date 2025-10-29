Operaio ferito mentre utilizza un muletto a Gazoldo degli Ippoliti

GAZOLDo – Questa mattina, intorno alle ore 12.20, si è verificato un incidente sul lavoro in via Marconi, a Gazoldo degli Ippoliti. Presso la ditta Italia Market Alimentari, un dipendente si è procurato una lesione alla caviglia mentre era alla guida di un muletto. L’uomo, un 25enne residente a Rodigo e dipendente della CSA Cooperativa Servizi Ambiente di Mantova, è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale civile di Mantova in codice verde. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione locale e il personale dell’ATS per gli accertamenti di rito.