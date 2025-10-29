Deve scontare oltre un anno di carcere: arrestato 29enne a Poggio Rusco

POGGIO RUSCO – Nella giornata di ieri, 28 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Poggio Rusco hanno arrestato un 29enne residente in paese. Il provvedimento è scaturito dalla revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e dal conseguente ripristino dell’ordine stesso, disposto dalla Procura della Repubblica di Mantova – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo dovrà scontare una pena residua di 1 anno, 2 mesi e 29 giorni di reclusione per reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi nel 2024 nei comuni di Sermide e Felonica e Gonzaga. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Mantova.