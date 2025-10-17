Operazione antidroga dei Carabinieri del nucleo cinofili: 3 denunce

SERMIDE Nella mattinata del 15 ottobre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga, in collaborazione con i militari delle Stazione Carabinieri di Sermide, Magnacavallo e Borgo Mantovano, supportati dal prezioso aiuto delle unità cinofile “Perla” ed “Harry” del Nucleo Cinofili Carabinieri di Orio al Serio (BG), hanno dato esecuzione a 3 decreti di perquisizione locale e personale delegati dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di alcuni soggetti.

Il prezioso ed indispensabile aiuto dei due esemplari del Nucleo Cinofili Carabinieri ha permesso di rinvenire e sequestrare, nel corso delle perquisizioni, complessivamente 20 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina, marijuana ed hascish, oltre a 4.755 euro in varie banconote quale probabile provento di attività delittuose, un bilancino di precisione e materiale da taglio.

Nell’ambito della medesima operazione, che vede 5 soggetti stranieri tra i 25 ed i 42 anni indagati in concorso tra loro per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria una 30nne ed un 23nne

marocchini, trovati all’interno di un appartamento perquisito, sprovvisti di documenti attestanti la loro regolare presenza sul territorio dello stato italiano.

Un 38nne di Borgo Mantovano, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 11 grammi di hascish.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.