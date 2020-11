Opere pubbliche: il Comune investe 1,4 milioni di euro

BOZZOLO – Tanti i cantieri aperti a Bozzolo: lavori che si traducono in investimenti da ben 1,4milioni di euro.

Sono mesi intensi, in termini di lavori pubblici, per il Comune di Bozzolo dove molte sono le opere in corso o realizzate volte a migliorare il territorio.

Si parte dalla palazzina didattica dove sono in corso interventi nei laboratori e lavori di adeguamento sismico grazie ad un finanziamento da 555mila euro di cui 433 dallo Stato (Buona Scuola) e 122 mila con quota parte Legge Regionale 9 “Piccoli Comuni”. I lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria il 28 ottobre.

Lavori in corso anche (come già in passato detto) al Fosso delle Mura: anche in questo caso l’opera è resa possibile dal contributo per la messa in sicurezza del territorio, la difesa del suolo e la regimazione idraulica. Prevista una spesa di 99.900 euro di cui 9.900 a carico del Comune: i lavori, affidati alla ditta Cogestra, sono iniziati il 5 ottobre e dovrebbero concludersi in 60 giorni. Attenzione, però anche alle strade dove sono in fase di realizzazione gli interventi in Viale Lombardia e nella piazzetta di via Dosso per un totale di 61mila euro finanziati con fondi di bilancio 2020. Spazio poi al rifacimento del piano di calpestio marciapiedi di via Giuseppina per 56mila euro. In corso, poi, la realizzazione delle segnaletica verticale e orizzontale in Piazza Europa e via Paccini. Si procederà poi con la rotatoria di via Mantova (orizzontale) e gli attraversamenti stradali, riqualificati di recente, e con nuova illuminazione di via Giuseppina: lavori da 30mila euro messi a disposizione dal Comune.

Attenzione anche alle scuole con la riqualificazione dell’impianto di illuminazione a led, volto al risparmio energetico, per un totale di 50mila euro messi a disposizione dallo Stato. Previsto poi il rifacimento completo del manto di copertura dell’asilo nido con posa dei cancelli per realizzare il doppio ingresso Covid: lavori da 32mila euro. Alla scuola primaria, invece, secondo ingresso e realizzazione di due postazioni per personale ausiliario (Ata) necessari dopo la creazione di nuove aule (lavori da 16mila). Ricevuti, inoltre, 15mila euro dal Ministero dell’Istruzione per l’acquisto di nuovi banchi e la tinteggiatura di nuove aule della scuola secondaria. Ammonta, invece, a 175mila euro la progettazione dell’adeguamento sismico dei tre plessi scolastici (grazie al fondo Scuola Sicura del Ministero).

Opere, queste, cui si aggiungono il consolidamento del solaio di Palazzo dei Principi (20mila euro), la manutenzione del tetto del centro medico per 11.500 euro a carico del bilancio comunale e la sostituzione degli scuri del piano superiore per ulteriori 4.600 euro. Tremila euro, invece, quelli destinati all’installazione di panchine ed all’implementazione dell’illuminazione a Porta San Martino ed in Piazza Don Primo Mazzolari. Si è, invece, fatta carico della sostituzione di 28 lampade led nella zona artigianale ed industriale (viali Lombardia, Calabria e via Cremona) la ditta Citelum per una spesa di 20.500 euro.

Ammonta a 59.700 euro il progetto per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella biblioteca: l’opera è finanziata per 38.320 euro dal Gal Oglio Po.

Gli investimenti si chiudono con il Palazzo dei Principi (lotto finale) da 148mila euro, di cui 69.500 finanziati dal Gal Oglio Po e 78mila dalla Regione.