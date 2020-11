Inaugurate martedì, le aule-container a Castiglione sono già vuote

CASTIGLIONE – Tre giorni di utilizzo, dopodiché le aule-container o aule-modulo sono già state svuotate. Sì perché nei tre moduli installati nel cortile della scuola media Beschi, in via Gridonia Gonzaga, erano state collocate due seconde medie e una terza media. E il dpcm che entra in vigore da oggi prevede la scuola in presenza solamente fino alla prima media. Ne consegue che i tre moduli, all’interno dei quali gli alunni sono entrati per la prima volta nella mattinata di martedì, sono stati utilizzati solo tre giorni e già oggi saranno vuoti. «Purtroppo questa situazione non dipende da noi – afferma il sindaco Enrico Volpi -. Speriamo che nelle prossime settimane la situazione e le prescrizioni per la nostra provincia possano cambiare in meglio, ma per il momento le aule restano giocoforza vuote». La situazione insomma è questa, sempre che la dirigenza del comprensivo non decida – anche se in maniera forse solo temporanea – di spostare nei moduli tre delle classi rimaste nell’edificio delle medie.