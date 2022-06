Scoppia la lite tra profughi: spunta il coltello, donna in ospedale

GOITO – Una violenta lite tra due profughi è scoppiata nel centro che si trova in strada Torre, fuori dal centro abitato di Goito. L’episodio si è verificato ieri verso le 20 e sul posto sono intervenuti carabinieri e 118.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti, il pesante alterco sarebbe scoppiato tra un uomo e una donna per motivi non del tutto chiari. Sta di fatto che tra i due nel giro di breve tempo si sarebbe passati dalle parole ai fatti e ad un tratto sarebbe spuntato un coltello che, tuttavia, non sarebbe stato usato per ferire ma solamente come minaccia.

Nel corso dell’alterco i due sarebbero anche finiti a terra e sarebbero volate botte. In ogni caso sul posto nel giro di breve tempo sono arrivati i carabinieri e il 118. Alcuni momenti decisamente concitati, che hanno attirato anche l’attenzione di diversi passanti e dei residenti in zona. Il personale sanitario si è subito preso cura della donna – una 34enne – che poi è stata portata in ospedale a Mantova in codice giallo, per gli accertamenti del caso. Nei confronti dell’aggressore sarebbero scattate le manette.

Alcuni anni fa nello stesso luogo ad una operatrice era stato impedito di lasciare la struttura ed erano scattati diversi arresti con l’accusa di sequestro di persona.