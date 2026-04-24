Ostiglia, controlli straordinari dei Carabinieri: hashish su un autobus e due automobilisti denunciati

Sono costanti i controlli preventivi pianificati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova. Nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, Dott. Roberto Bolognesi, nella mattinata odierna si sono svolti dei controlli straordinari ad Ostiglia.

La problematica dei controlli preventivi nei pressi degli Istituti scolastici provinciali è un argomento che è stato discusso recentemente in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Roberto Bolognesi.

I Carabinieri della Compagnia di Gonzaga si sono organizzati attuando le disposizioni impartite in sede di Comitato. Questa mattina, ad Ostiglia, sono impiegate svariate pattuglie dell’Arma, con l’ausilio di unità cinofile del Nucleo Cinofili Carabinieri di Orio al Serio (BG), cani addestrati alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi ed esplosivi.

Nel dispositivo di controllo attuato dai Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, ha preso parte anche la squadra dei Carabinieri della C.I.O., la Compagnia di Intervento Operativa inquadrata all’interno del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” con sede a

Venezia-Mestre. La C.I.O. è una compagnia specializzata dell’Arma dei Carabinieri, caratterizzata da spiccato dinamismo e versatilità operativa, il cui dispiegamento consente di attuare servizi straordinari del territorio a supporto dei reparti dell’Organizzazione Territoriale, al fine di potenziare i servizi di prevenzione, fronteggiare emergenti criticità della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, garantire continuità ai servizi istituzionali in caso di calamità naturali, coadiuvare i reparti territoriali nello svolgimento di mirate attività di polizia giudiziaria.

Sono stati effettuati dei controlli nei pressi della stazione ferroviaria di Ostiglia e nei pressi degli istituti scolastici, nonché a bordo degli autobus utilizzati dagli studenti per recarsi a scuola.

È stata rinvenuta della sostanza stupefacente del tipo “hascisc” all’interno di un autobus durante i controlli. A trovare la sostanza è stata una unità cinofila impiegata nel servizio.

Un 52nne residente a Borgomantovano è stato fermato e controllato mentre si trovava alla guida di un veicolo. Il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare l’eventuale guida in stato di ebbrezza alcolica. La patente di guida è stata ritirata.

Un 36nne residente a Reggiolo (RE) è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché è risultato positivo ad un controllo per la guida in stato di ebbrezza alcolica: il suo tasso è risultato pari a 1,81 g/l. L’autovettura è stata posta sotto sequestro amministrativo e la patente di guida è stata immediatamente ritirata.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, fino alla fine dell’anno scolastico.