Palazzina di piazza Roma a Marmirolo: demolizione e ricostruzione

MARMIROLO – La palazzina di piazza Roma – che per diversi anni ha ospitato gli alloggi popolari – sarà abbattuta e ricostruita da zero: «Per la parte infrastrutturale era stata incaricata la ditta Coprat, mentre il piano generale era stato condiviso già dall’Amministrazione precedente guidata dall’ex sindaco Paolo Galeotti, con il Consorzio Progetto Solidarietà per sperimentare un modello gestionale di sostegno all’autonomia di persone parzialmente autosufficienti», precisa il sindaco Elena Betteghella.

La demolizione del vecchio edificio confinante con la piazza del paese, sottoposto a vincolo da parte della Soprintendenza, oggi in stato di degrado avanzato e disabitato ormai da qualche anno, avverrà nei primi mesi del 2025, mentre si è conclusa la fase progettuale relativa ai nove nuovi appartamenti autonomi destinati a persone non completamente autosufficienti, ma che non necessitano di essere ospedalizzate, spiega il primo cittadino.

Tra le modifiche, rispetto a quanto dichiarato nei mesi scorsi, c’è il costo di realizzazione. La cifra stanziata dal Pnrr finanzierà gli alloggi, che secondo la normativa dovranno rispondere a precise regole costruttive e seguire i dettami tecnologici del minore impatto ambientale e del massimo efficientamento energetico. Rinviata a una fase successiva la realizzazione degli ambulatori per i medici di base e di un punto prelievi, e stabilita la necessità di un mutuo di 700 mila euro che il Comune dovrà contrarre da aggiungere al contributo di un milione e mezzo di euro da Pnrr. La valutazione preliminare di Coprat aveva configurato la possibilità di una contestuale attuazione dell’intero intervento costruttivo, ma l’avanzamento della fase di redazione del progetto di fattibilità, da parte della stessa ditta, ha evidenziato che ci sarebbero stati ulteriori costi. Considerato l’aspetto economico non secondario, unitamente al fatto che per i fini Pnrr si doveva dividere il progetto per motivi di rendicontazione, si è data priorità in questa prima fase ai nove alloggi. A breve verrà aperto un bando per l’individuazione della ditta costruttrice.