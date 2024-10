Pederzani Impianti: da Castel Goffredo, i fratelli Paolo e Michele conquistano anche il mercato estero

L’impresa mantovana, specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici, meccanici ed elettrici, delle energie rinnovabili e del trattamento delle acque, ha aperto due distaccamenti in Croazia e in Serbia

CASTEL GOFFREDO – Un’altra importante azienda che vi raccontiamo in questa speciale raccolta di storie imprenditoriali di successo a firma de la Voce di Mantova, affonda le radici nell’Alto Mantovano, precisamente a Castel Goffredo. Stiamo parlando della ditta Pederzani Impianti, 54 anni di tecnologia, innovazione e qualità. La ditta, conosciuta e richiesta anche all’estero, fondata nel 1970, sin da subito, si è specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e meccanici, delle energie rinnovabili, del trattamento dell’acqua e dell’aria per il settore pubblico, civile e industriale.

A guidare oggi questa grande realtà i due fratelli Paolo e Michele Pederzani un duo vincente sia nella vita familiare, che in quella imprenditoriale. Nati e cresciuti a Castel Goffredo, appena finiti gli studi entrambi hanno scelto di fare la differenza sul proprio territorio impegnandosi nell’azienda famigliare castellana.

«La ditta, fondata nel lontano 1970 da nostro padre Armando e da nostro zio Giancarlo era specializzata principalmente nella produzione di impianti idraulici civili ovvero realizzava i classici impianti domestici – racconta Michele Pederzani, titolare del Gruppo Pederzani assieme al fratello Paolo – agli albori la Pederzani Impianti lavorava unicamente per le famiglie del paese mentre oggi è diventata un punto di riferimento per il mondo dell’impiantistica non solo a livello nazionale, ma anche internazionale – prosegue Michele – avendo commesse in Serbia, Croazia, Bosnia, Etiopia, Svizzera, Sri Lanka e probabilmente, siamo in dirittura d’arrivo con le trattative a breve, anche in America». Oggi, la Pederzani Impianti ha due branch estere: la Pederzani Impianti Srl – Podruznica Zagreb in Croazia e la Ogranak Pederzani Impianti Srl Novi Sad in Serbia e una società impiantistica bosniaca M.P. Instalacije d.o.o Banja Luka. Entrando nella società i due fratelli Paolo e Michele hanno adottato un approccio più ampio scommettendo sull’impiantistica industriale: dai servizi per le industrie tessili del territorio sono passati al ramo farmaceutico, al chimico all’alimentare e a quello ospedaliero. «La professionalità e l’esperienza acquisite in questi anni di attività ci permette di eseguire lavori “chiavi in mano” che spaziano dal settore pubblico a quello industriale e civile – precisa Michele – essendoci specializzati nell’impiantistica meccanica ed idraulica, impiantistica elettrica, trattamento acqua e aria, Green Energy e Service». Motivo d’orgoglio è anche l’acquisizione della certificazione E.S.C.o che ha consentito all’azienda di entrare nel mondo della gestione termica e dell’illuminazione pubblica. I due soci hanno puntato anche sulla diversificazione degli investimenti iniziando, nel 2016, con l’acquisizione della quota di maggioranza della società castellana Nexlam S.r.l. che si occupa di carpenteria metallica leggera per poi continuare l’espansione oltre i confini mantovani. Nel 2020 hanno acquistato l’azienda trentina Bertolini Ocea Impianti S.r.l. sempre nel settore impiantistico, a luglio 2023 la Tecnoelettronica Riva S.r.l. – azienda rivana specializzata nella realizzazione di impianti di sicurezza, automazione e comunicazione – e, a dicembre dello stesso anno, hanno fatto l’ingresso – come soci di maggioranza – nella storica azienda impiantistica veronese Alca Impianti Tecnologici S.r.l.

«Il Gruppo è in continua espansione – racconta Michele – e a breve faremo l’ingresso anche nel settore agricolo». Insomma, una struttura imponente con 300 dipendenti, sette sedi operative e più di 75 milioni di fatturato complessivo annuo.

«Il prossimo anno il Gruppo compie 55 anni di storia – conclude Michele – e la sfida è quella di continuare a distinguerci per l’affidabilità e la professionalità che abbiamo dimostrato in tutti questi anni di attività ponendoci come nuovi obiettivi gli investimenti nell’innovazione tecnologica e l’attenzione per l’ambiente». Una ricetta decisamente vincente quella dei fratelli Pederzani, fatta di ambizione e passione per il proprio lavoro.