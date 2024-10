Motonautica – Il bozzolese Panizzi secondo a Como alla “Centomiglia del Lario”

Bozzolo Primeggiare nello sport nautico pur lontano da laghi e mari. Accade a Bozzolo grazie alla passione e alle capacità di Rudy Panizzi, che da anni si occupa di motoscafi e imbarcazioni nel capannone in fregio alla statale che da Bozzolo porta a Calvatone. Oltre a costruire e allestire insieme al padre straordinari scafi per una numerosa e variegata clientela, egli stesso compete sui suoi “mostri acquatici”, riuscendo ad ottenere risultati straordinari. Come il secondo posto conquistato lo scorso weekend a Como alla 75ª edizione della “Centomiglia del Lario”. Domenica era in programma l’ultima tappa del Campionato italiano Touring Cup 2024, con il giovane bozzolese a sfiorare la vittoria e meritandosi un ottimo secondo posto, grazie anche alla presenza del copilota Fabio Sarzi Amadè. Già lo scorso anno Rudy si era piazzato secondo alla Pavia-Venezia. Il suo scafo è un Sl Murano, per indicare l’isola veneziana dove tale imbarcazione in compensato viene realizzata dal maestro d’ascia Livio Stanchet, mentre il motore è un Mercury di 6 cv. «Gareggiare sul lago di Como – racconta Rudy – è più complicato che sul mare perché si sviluppano onde molto più forti e pericolose». Nonostante ciò lo sportivo bozzolese, affiancato dal campitellese Sarzi Amadè, riesce a mettere in luce una grande capacità di controllo e di coordinamento in acqua. Tecnica e passione portate avanti sin dal 1983 e sostenute nel corso degli anni dalla vicinanza di importanti aziende locali quali Trasporti Pesanti, Cansb, Giardini Pirondi, Bonardi Pavimenti, Pulivapor Service, utilizzando infine una benzina speciale fornita da Maria Grazia Boschi. (rp)